Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe'de gelecek sezonun planları yapılmaya başlandı.
Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Maaşı konusunda...
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin sözleşmesini uzatmak istediği Enner Valencia ile maaş konusunda anlaşma sağlanamadı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe'de gelecek sezonun planları yapılmaya başlandı.
Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde pek çok isim bulunuyor.
Öte yandan takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan futbolcuların akıbeti de merak ediliyor.