Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirmişti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İbre tekrar Jorge Jesus'a döndü! Brezilya basını açıkladı
Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin teknik direktörük koltuğuna oturan Jorge Jesus, beklentileri karşılayamadı. Şampiyonluk ümidi ile gelen Portekizli çalıştırıcı ve öğrencileri, Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Adı uzun zamandır Brezilya Milli Takımı ile anılan tecrübeli hoca için büyük bir iddia geldi. Brezilya'da ibre tekrar Jesus'a döndü. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Kariyerinde büyük başarılara imza atan Portekizli çalıştırıcı, 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Ancak Galatasaray, bu ümidi Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında kırdı.