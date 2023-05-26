Böyle transfer Türkiye'ye gelmedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda çok iyi bir kadro kurmak isteyen Kanarya, en fazla bütçeyi hücum hattı için ayırdı. Özellikle forvete tartışılmaz bir futbolcu almak isteyen sarı lacivertliler, flaş bir isim için devreye girdi. Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedildi. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2023- 10:32 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023- 10:50