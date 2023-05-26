Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Böyle transfer Türkiye'ye gelmedi! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda çok iyi bir kadro kurmak isteyen Kanarya, en fazla bütçeyi hücum hattı için ayırdı. Özellikle forvete tartışılmaz bir futbolcu almak isteyen sarı lacivertliler, flaş bir isim için devreye girdi. Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedildi. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler gelecek yıl hücum hattını yıldızlar topluluğundan oluşturmak istiyor.
Yönetim özellikle hücum bölgesi için önemli bir bütçe ayırdı.