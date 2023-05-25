Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale adını yazdıran Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'ye 72 milyon Euro'luk yıldız! Herkes bu transferi konuşacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 3-0 yenerek finale yükselmeyi başaran Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertliler yeni sezon transferleri kapsamında dünyaca ünlü futbolcuların peşine düşmüştü. Yönetim transferde birçok önemli isimle temasa geçmişti. Kanarya'nın transfer operasyonuna dair sürpriz bir haber daha geldi. Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz yıllarda bonservisine 72 milyon Euro ödenen o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Her iki kulvarda da yoluna devam eden sarı lacivertliler, Türkiye Kupası rövanş maçında Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.
İlk maçın 0-0 bitmesinin ardından bu karşılaşmayı 3-0 kazanan Kanarya, finale yükselmeyi başardı.