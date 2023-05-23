Fenerbahçe'de 2022/2023 sezonunun son haftalarına girilirken sıcak gelişmeler yaşamıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de tam 9 ayrılık! Yeni sezonda yoklar
Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları resmen başladı. Gelecek yıl takım kadrosunda önemli değişikliklere gidecek olan sarı lacivertliler flaş bir karar aldı. Yönetim tam 9 oyuncuyla yollarını ayırmaya karar verdi. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Matematiksel olarak zirve iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 36. haftada MKE Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıracak.
Kalan maçlarını kazanarak şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek isteyen Fenerbahçe'yi hareketli bir yaz transfer dönemi bekliyor.