Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler kritik maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını flaş sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB TS spor haberi)
Bir yanda bu sezon derbi kazanamayan ve matematiksel olarak şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, diğer yanda kazanıp kötü geçen sezonda taraftarının moralini yükseltmek isteyen Trabzonspor vardı. 15 günlük aradan sonra Bjelica'nın hazırlığı ve özellikle üçlü formasyon tercihi hatalıydı. Üçlü savunmada sol stoper oynayan Eren, oranın oyuncusu değildi ki yenilen ilk golde Batsuhayi'yi kaçırdı.
Orta saha beşlisinde sol çizgide Larsen sağ ayağıyla zaten oynayamaz, sağ çizgide de Visca 60-70 metreyi gidip gelecek fizik kapasitesinde değil. Hamsik'in 8 numara gibi oynaması, Ömür'ün Umut'un yanında başlaması ve Umut'un tek santrfor gibi başlaması yanlıştı. Bu 6 oyuncunun sırf üçlü diziliş uğruna oynatılması Trabzonspor'un performansını geriye götürdü ve yenilgiye neden oldu.
Fenerbahçe maça iyi başladı ve de erken gol buldu. Golden sonra rakibin kötü oynaması ve düşük enerjisinden yararlanıp sarı-lacivertliler daha erken 2'yi, 3'ü bulmalıydı. Burada Fenerbahçe'nin bir hastalığı ortaya çıktı. İlk golü attıktan sonra hem tribünün, hem takımın enerjisinde her zamanki gibi bir düşüş oldu. Oyunu ağırdan alma, skoru koruma gibi doğru olmayan bu anlayış Peres'in golünden sonra yerini coşkuya ve özgüvene bıraktı.
F.Bahçe üçüncü golü bulduğu gibi ritmi devam ettirse farkı daha da açabilirdi. Jorge Jesus, yine anlamsız oyuncu değişikliklerle takımın enerjisini düşürdü, pozitif görüntüyü negatife çevirdi. Jesus, Türkiye'de ilk derbi galibiyetini aldığı gibi Fenerbahçe de şampiyonluk 'ümitlerini' uzatmış oldu.
GÜRCAN BİLGİÇ – VAZGEÇMEK YOK
Öyle bir maça yakışan bir atmosfer yaratıldı önce Kadıköy'de… Bu sezon rakiplerine karşı hiç kazanamadı Fenerbahçe. Tribünleri dolduranlara borcu vardı oyuncuların bu maçta. Ve; gereken yapıldı… İlk dakikadan itibaren kazanacaklarını hissettirdiler, baskıyı kurdular ve gen�� yıldızları Arda Güler'i devreye soktukları anda da golü buldular.
11. dakikada öne geçip, sonrasında rakibi koşturmak ve pusuya yatmak. Trabzonspor özellikle baskıyı çok iyi yaptı. Topu ayağına alan yüzünü kaleye dönemiyor, dönmek istese üç kişiyi karşısında görüyordu. Peki bu durumu Trabzonspor kullanabildi mi? Hayır… Çünkü Fenerbahçe takımı da benzer refleks ile sıkıştırmaları yaptı, dengesiz oynattı, Hamsik'in devreye girmesini engelledi, Abdülkadir'in kaleden uzak bölgede top almasını sağladı.
60'dan sonraki, yapılması sanki gerekliymiş gibi değişikler ile denge değişti. Kontrolü rakibe verdiler. Frenleme, Trabzonspor'a da "davetiye" çıkardı. Maçın kırılma anı ikinci Fenerbahçe golü. Zajc'ın "üçlü" sıkıştırmadan çıkmasıyla birlikte bir anda savunmayı da devreden çıkardılar. Peres son anda vurdu topa ve Trabzonspor takımının da, teknik heyetinin de umutlarını bitirdi.
Sonrasında pas oyunu başladı. Fenerbahçeli oyuncuların gözü Valencia'ya dikildi. Golcülerini aramaya başladılar. Bir de İrfan Can Eğribayat var. Rakibe verdi, kurtardı… Trezeguet'in müthiş şutunu da kurtardı. Islıklanacakken, tribünlerin "Olur böyle şeyler" alkışlarıyla karşılandı. Değerini bilsin, sevdiler O'nu…
EMRE BOL – AHHH AH!
Ahhh ah! Arda'yı oynat diye diye dilimde tüy bitti. Son haftalarda oynatmaya başladın. Şimdi söyle bana Jesus; sen mi hocasın ben mi? Farklı takımlarda başarılar kazanman her şeyi senin bileceğin anlamına gelmiyor! Maçtan önce Umut Bozok, "Belki şampiyon olamayacağız ama şampiyonu belirleyeceğiz" demişti. Şampiyonu belirledin mi Umut? Hangi takımın şampiyonluğuyla ilgili hevesin varsa bilmiyorum ama Trabzonspor forması sana ağır geliyor. Hak etmiyorsun...
Sezon başından beri oynamasını ve oynamamasını istediğimiz oyuncular var elbette… Lakin biz ne dediysek tersini yaptı Jesus! İlk derbi galibiyetini, "Ligle ilgili hiçbir düşüncesi olmayan" Trabzonspor'a karşı alması bir şey değiştirmiyor. Tekrar tekrar soruyorum; neden Arda'yı oynatmadın, neden Rossi'de sürekli ısrar ettin? Neden 3'lü sisteme kafayı bu kadar taktın?
Görünen o ki Batsuayi'nin uzun süren sakatlığı Fenerbahçe'den çok şey götürdü. Aynısını Peres için de söyleyebiliriz. Belki de kadro doğru, teknik adam seçimi yanlıştı. İrfancan'a helal olsun. İşte Fenerbahçe kalecisi böyle olur. Kalene gelen 3 şutun 3'ü de gol oluyorsa sen Fenerbahçe kalecisi olamazsın. İrfancan'ın performansını gerçekten çok beğeniyorum. Keşke daha önce kaleye geçebilseydi. Sezonun ilk derbi galibiyeti yarışmak adına önemliydi. Ama aklımda hep İstanbulspor ve Giresun maçları var. Ahhh ah diye başladık yazıya. Öyle bitirelim. Ahhh ah!..