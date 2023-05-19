Görünen o ki Batsuayi'nin uzun süren sakatlığı Fenerbahçe'den çok şey götürdü. Aynısını Peres için de söyleyebiliriz. Belki de kadro doğru, teknik adam seçimi yanlıştı. İrfancan'a helal olsun. İşte Fenerbahçe kalecisi böyle olur. Kalene gelen 3 şutun 3'ü de gol oluyorsa sen Fenerbahçe kalecisi olamazsın. İrfancan'ın performansını gerçekten çok beğeniyorum. Keşke daha önce kaleye geçebilseydi. Sezonun ilk derbi galibiyeti yarışmak adına önemliydi. Ama aklımda hep İstanbulspor ve Giresun maçları var. Ahhh ah diye başladık yazıya. Öyle bitirelim. Ahhh ah!..