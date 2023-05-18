Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan Arda Güler sözleri!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede dikkat çeken an ise Arda Güler ile Jesus tartışması oldu. Portekizli hoca mücadele sonrası bu konu hakkında konuştu. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.05.2023- 23:59
Maçın 60. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sinirleri gerilen Arda Güler, Jorge Jesus'un 'sakin ol' uyarısına el hareketleriyle tepki verdi.
Jesus, bu olayın ardından karşılaşmanın durduğu anlarda Arda Güler'i yanına çağırarak genç yıldıza uyarılarda bulundu.
"ARAMIZDA ÖZEL DURUM OLMADI"
Portekizli teknik adam maçın ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Arda'ya taktik ve teknik konularda uyarı yapıyordum. Aramızda özel durum olmadı. Onunla yarın konuşabileceğim bir şey olmadı. Normal bir hocanın yapmış olduğu bir uyarıydı. Arda'nın oynadığı oyun bugün en iyi oyunlarından bir tanesiydi."