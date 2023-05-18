Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan Arda Güler sözleri!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede dikkat çeken an ise Arda Güler ile Jesus tartışması oldu. Portekizli hoca mücadele sonrası bu konu hakkında konuştu. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2023- 23:59