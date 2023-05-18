Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Teknik direktör Jorge Jesus, zorlu mücadele için kadrosunda değişikliğe gitti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Giresunspor maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Giresunspor maçına göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Giresunspor maçında ilk 11'de başlattığı isimlerden İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu. Deneyimli çalıştırıcı, orta sahadaki bu isimlerin yerine ise Willian Arao ve Miha Zajc'ı ilk 11'de kullandı.

Jorge Jesus müsabakaya; İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Enner Valencia ve Michy Batshuayi 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Emre Mor, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Joao Pedro ve Serdar Dursun ise yedek kulübesinde yer aldı.



4 EKSİK

Kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel zorlu müsabakada takımını yalnız bıraktı. Bu isimlerin yanı sıra, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Serdar Aziz teknik heyetin tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.



19 MAYIS KUTLANDI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle futbolcular, ısınma bölümüne üzerinde Cumhuriyet'in 100. yılı logolu Atatürk silüetinin yer aldığı tişörtlerle çıktı. Maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kutlama mesajı yayımlandı. Öte yandan stadyum dışına dev Türk bayrakları asıldı.

