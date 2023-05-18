Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Trabzonspor'a özel önlem!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk umudunu sürdürmek isteyen sarı-lacivertli ekip, dev derbiden Trabzonspor karşısında galibiyet almanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Jorge Jesus, zorlu mücadele öncesi bordo-mavili ekibe özel önlem aldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe şampiyonluk umudunu sürdürmek için Trabzonspor'a karşı sahaya çıkıyor.
Zirve yarışında 8 puan geriye düşen Fenerbahçe tekrar farkı 5'e düşürmek istiyor.