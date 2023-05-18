Premier Lig ekibi Newcastle United dünya futboluna yakın dönemde damga vurmaya hazırlanan genç yıldız adaylarını listesine ekledi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerin Arda Güler hayali! İşte yapılacak teklifin detayları
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dikkatleri üzerine çekiyor. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, genç oyuncuyu transfer etmek için yarışa girdi. Bir İngiltere devinin ise sarı-lacivertli ekibe yapacağı teklifin detayları ortaya çıktı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.05.2023- 06:40
İngiliz ekibi Arda'yı da adaylar arasına dahil etti.
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki orta sahası için bir hayli ısrarcı.