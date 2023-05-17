Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladığı aktarıldı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.
Trabzonspor maçı hazırlıklarımızı tamamladık. ✅ pic.twitter.com/t2vvmeJUHQ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 17, 2023