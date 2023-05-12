Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişikliklere imza attı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Bruma'nın menajerinden transfer sözleri! F.Bahçe'de kalacak mı?
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Ocak ayında da 4.25 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Bruma, Braga'ya kiralanmıştı. Portekizli oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, 28 yaşındaki futbolcunun menajeri konuya açıklık getirdi. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Portekizli çalıştırıcının isteği doğrultusunda çok sayıda ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri Bruma oldu.
Fenerbahçe, geçtiğimiz haziran ayında PSV Eindhoven kulübünden Bruma'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını açıkladı.