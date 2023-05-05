Ryan Kent'in hocasından transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler yeni sezon için İskoç ekibi Rangers'da forma giyen Ryan Kent'i listesine almıştı. Hatta Kanarya'nın, 26 yaşındaki yıldızla ön anlaşma yaptığı belirtilmişti. Ryan Kent'in transfer durumuna ilişkin hocasından açıklama geldi. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)