Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışında puan farkının 3'e düşmesi moralleri yükseltti.
Fenerbahçe'de kiralık isimler parladı! 3 yıldıza tam not
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon planlaması tam gaz devam ederken kiralık gönderilen oyuncuların bazılarının performansı tam not aldı. Teknik heyetin yakın takibe aldığı 3 yıldız bu süreçte en büyük çıkışı yapan isimler oldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışında puan farkının 3'e düşmesi moralleri yükseltti.
Sarı-lacivertlilerde bu hafta oynanacak Giresunspor maçı için çalışmalar tam gaz sürüyor.
Yönetimin oyunculara bu noktada büyük destek verdiği öğrenildi.