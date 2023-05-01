Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık tehlikesi! Gün sonuna kadar...
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından şampiyonluk ümitleri artan Fenerbahçe'de, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından şampiyonluk yolunda moral kazandı.