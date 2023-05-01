Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-laciertli oyuncular, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam ettirdikleri idmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli etipte; Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve Miha Zajc takımla çalışmalara başladı.
Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.
Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor!
Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.