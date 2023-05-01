Fenerbahçe'de Enner Valencia Sivasspor maçında oynayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşmış ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilirken, sakatlanan Enner Valencia'nın bu maçta oynayıp oynamayacağı da merak ediliyordu. Konuyla ilgili son durum ise belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2023- 17:12