Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.
Fenerbahçe'de Enner Valencia Sivasspor maçında oynayacak mı?
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşmış ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilirken, sakatlanan Enner Valencia'nın bu maçta oynayıp oynamayacağı da merak ediliyordu. Konuyla ilgili son durum ise belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu (2) ve Diego Rossi kaydetti.