Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.
Christoph Daum'dan şampiyonluk yorumu! "Fenerbahçe'nin şansı..."
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, kulüp tesislerini ziyaret etti. Tesisi gezen Alman hoca, çekilen bir belgesel kapsamında Fenerbahçe'de geçirdiği günlerini ve en özel anılarını paylaştı. Teknik adam olarak görev yaptığı dönemde öğrencisi olan sarı-lacivertli ekibin teknik menajeri Mehmet Aurelio ile de görüşen Daum, eski günleri yad ederek hasret giderdi. Daum, şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.
2003-2006 ve 2009-2010 sezonlarında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan ve 2 Süper Lig (2003-2004 ve 2004-2005), 1 de Türkiye Kupası (2009) olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Daum, sarı-lacivertli ekibe ziyaret gerçekleştirdi.
Can Bartu Tesisleri'nde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki tarafından karşılanan Daum, teknik direktör Jorge Jesus, teknik ve idari kadro, futbolcular ve çalışanlarla bir araya geldi.