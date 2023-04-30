Fenerbahçe'den bomba transfer! İmzayı atıyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir haber geldi. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda boşa çıkacak o yıldız için devreye girdiğini iddia etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2023- 12:53