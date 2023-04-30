Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında aldığı Sivasspor galibiyetiyle şampiyonluk umudunu sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'den bomba transfer! İmzayı atıyor
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir haber geldi. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda boşa çıkacak o yıldız için devreye girdiğini iddia etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonu için çalışmalarına hız verdi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğinin belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişiklikler yapacak.