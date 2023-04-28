Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Avrupa deviyle görüşmeler başladı! Arda Güler transferi gerçekleşiyor
Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekmişti. Genç yıldız hakkında İtalya'dan bomba bir transfer iddiası geldi. Avrupa devinin, Arda Güler transferinde resmi görüşmelere başladığı belirtildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertlilerde sezon sonu transfer planlamaları yapılmaya başlandı.
Kanarya'da takıma dahil olacak futbolcuların yanı sıra gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.