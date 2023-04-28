Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Barcelona'dan Fenerbahçe'ye geliyor! İşte yeni sezonun ilk transferi
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer harekatı son sürat devam ediyor. Gelecek yıl transferde hata yapmak istemeyen yönetim, kaliteli isimleri takıma kazandırma peşinde. Bu doğrultuda listesindeki futbolcularla görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, Barcelona'da forma giyen flaş bir yıldızı gündemine aldı. Fenerbahçe, İspanyol devinde boy gösteren o isim için devreye girdi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sezonu zirvede kapatmak isteyen Kanarya, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.
Jesus'un öğrencileri kalan karşılaşmaları kazanarak şampiyonluğa ulaşma peşinde.