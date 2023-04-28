Barcelona'dan Fenerbahçe'ye geliyor! İşte yeni sezonun ilk transferi

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer harekatı son sürat devam ediyor. Gelecek yıl transferde hata yapmak istemeyen yönetim, kaliteli isimleri takıma kazandırma peşinde. Bu doğrultuda listesindeki futbolcularla görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, Barcelona'da forma giyen flaş bir yıldızı gündemine aldı. Fenerbahçe, İspanyol devinde boy gösteren o isim için devreye girdi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2023- 11:23 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023- 11:41