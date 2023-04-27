Kadıköy'de İstanbulspor beraberliği Fenerbahçe taraftarına şampiyonluk yolunda büyük hayal kırıklığı yaşatırken, Jorge Jesus'a tanınan krediyi de tüketti.
Fenerbahçe'den Jorge Jesus kararı! Sezon sonu mutlaka...
Yaz transfer döneminde baştan aşağı yenilenen Fenerbahçe'de, teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus getirilmişti. Portekizli çalıştırıcı lige iyi başlasa da, daha sonrasında Galatasaray'ın arkasında kaldı. Süper Lig'de oynanan ve 3-3 biten İstanbulspor maçı sonrası taraftarlara el kol yaparak çıkışan Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı da merak ediliyor. Sarı-lacivertliler bu konuda kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Karşılaşma sonrası tribünler ile Portekizli hoca arasında büyük gerilim yaşanırken, Jesus'un gitmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.
Sabah'ın haberine göre; Başkan Ali Koç, tecrübeli teknik adamı bırakmak istemiyor.