Ama gelişen ve öğrenen bir süreç hem teknik heyette hem de yönetimde yaşanıyor. Bugünkü portrede Jesus başarılıdır. Avrupa Ligi'nde gruptan yenilgisiz çıktı. Sevilla'yı elinden kaçırdı, kupada yarı finalde ve şampiyonluk kupasına hâlâ uzanabilir. Bana göre artıları, eksilerinden daha fazla.