Son dönemde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler var.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Chelsea'nin yıldızı F.Bahçe'ye! Transfer kaynağı Miguel Crespo'dan
Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor'a takılan ve puan farkını eritme şansını kaçıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertliler Miguel Crespo'yu satıp Chelsea'nin yıldızını renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertlilerde moraller bozuk.
Lider Galatasaray'a yaklaşma fırsatını tepen Kanarya'da büyük bir şok yaşanıyor.