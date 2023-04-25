Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'a dikkat çeken sözler!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sahasında İstanbuspor ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında önemli 2 puan kaybetti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül karşılaşma sonrası Jorge Jesus'a sert eleştiride bulundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Sarı lacivertliler 2-0 öne geçtiği karşılaşmada son dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı.
Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sarı lacivertliler, puan farkını düşürme fırsatını kullanamadı.