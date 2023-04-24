Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Arda Güler ismi ön plana çıkıyor.
İngilizler Arda Güler'e hayran kaldı! "Dünyanın en iyisi..."
Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verirken Arda Güler performansıyla insanları kendine hayran bırakıyor. Genç yıldız sadece Türk taraftarları değil tüm dünyadaki insanları da kendine hayran bıraktı. İngilizlerin de Arda'ya ilgisi artıyor. Genç futbolcu için İngiltere basınında flaş yorumlar geliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Genç futbolcu, sahada kaldığı her dakika takımına katkı sağlamasının dışında tribünleri de maçın içinde tutuyor.
Henüz 18 yaşında olan Arda, her maç en fazla top kazanan ve en fazla kilit pas atan oyuncular listesine adını yazdırıyor.