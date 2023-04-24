Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek ve lider Galatasaray'ın kaybettiği haftaya puan farkını azaltmak istiyor. Konuk takım ise 3 puan alarak alt sıralardan kurtulma peşinde... Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arda, Mert Hakan, İsmail, Emre, Pedro, Valencia.

İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet, Duhan, Muammer, Kerem, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Fenerbahçe- İstanbulspor maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.

48. RANDEVU

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Sarı Lacivertliler, 34 galibiyet alırken, Sarı Siyahlılar ise 7 maçta 3 puanı alan taraf oldu. 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de son 3 maçta kritik oyuncular sahne aldı. Karagümrük karşısında Szalai galibiyeti getirdi, Ankaragücü önünde Valencia eşitliği sağladı, Crespo zafer golünü attı. Başakşehir mücadelesinde ise ligde 7 ay önce ilk ve tek golünü Kayserispor ağlarına gönderen Joao Pedro 2 defa fileleri sarsıp kahraman oldu. Bu akşamki mücadelede ileri uçta Valencia ile Pedro'nun birlikte oynaması bekleniyor. İki hücumcu, doğal olarak Fenerbahçe'nin en önemli gol umudu olacak.

VALENCIA'DAN REKOR BEKLENTİSİ

Valencia bu akşam 1 gol atarsa, ligde tek sezonda en fazla ağları havalandıran Alex'i (28 gol) yakalayacak. 2 kez gol sevinci yaşaması halinde ise hem Alex'i geçecek hem de bir sezonda en fazla lig golü atan Aykut Kocaman'ın rekorunu egale edecek. Yaz döneminin en önemli transferi olmasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Joao Pedro'nun tek amacı, Başakşehir karşısında geri kazandığı özgüveniyle İstanbulspor maçında da yıldızlaşmak.