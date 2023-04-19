Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi büyük tehlike!
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler lider Galatasaray'ın kazandığı haftaya kayıp yaşamak istemiyor. Mücadele öncesi Kanarya'da 5 futbolcu kart sınırında bulunuyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda aldığı 45 puanla 5. sırada yer alıyor.
Ligin 27. haftasında derbide Beşiktaş'a kaybeden daha sonra ligde oynadığı Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarını kazanarak iki maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, seriyi devam ettirip şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.