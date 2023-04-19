Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası Jorge Jesus konuştu!
Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası Jorge Jesus konuştu. Portekizli hoca yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadelerde bulundu.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 19.04.2023- 23:07 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023- 23:16
İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ:
Hedefimiz 3 puan almaktı onu da başardık. Devreye 1-0 geride girdik ama soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk ve ikinci yarı istediğimiz sonucu aldık.
Bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum, bunu daha önce de dile getirmiştim ancak biz sonuna kadar savaşacağız.
Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Son saniyeye kadar savaşma mantalitesi, şampiyon takım mantalitesidir. Bu hoşuma gitti