Fenerbahçe'nin süper yıldızı Enner Valencia durmuyor. Ekvadorlu futbolcu son olarak Ankaragücü karşılaşmasında fileleri havalandırmayı başardı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia gözünü rekora dikti! 3 gol daha atarsa...
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla sarı-lacivertlileri sırtlayan Enner Valencia, gol krallığında zirvede yer alıyor. Ekdavorlu golcü ligde 3 gol daha atarsa, 3 farklı rekoru egale edecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; 33 yaşındaki oyuncu bir anda birçok rekorun eşiğine geldi.
1 GOL ATARSA: EFSANE ALEX'I YAKALAYACAK
Kulübün efsanesi Alex de Souza bir sezonda 28 gol kaydetmişti. 27 gollü Valencia bir kez daha ağları sarsarsa Alex'in en skorer yabancı unvanına ortak olacak.