FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe karar aşamasında! Altay Bayındır'ın sakatlığı...

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Ancak karşılaşmadan önce Kanarya'ya, Altay Bayındır'dan kötü haber gelmişti. Sezon içerisinde bel ağrıları çeken 25 yaşındaki file bekçisi, ble ağrısı sebebiyle Ankara ekibi karşısında forma giyemedi. Fenerbahçe, milli eldiven için kritik bir karar aşamasında. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2023- 06:40