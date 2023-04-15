Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması!
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi Altay Bayındır açıklaması geldi. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncunun Başkent ekibine karşı forma giyemeyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 15.04.2023- 13:44 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023- 13:47
İŞTE O AÇIKLAMA
Altay Bayındır Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü