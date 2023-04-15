Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili hem Türkiye hem de Brezilya basınında çıkan haberler ilginç bir noktaya gelmiş durumda.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için flaş iddia! Kendi reklamını mı yapıyor?
Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un geleceği yılan hikayesine döndü. Tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı açıklamalardan sonra "Kendi reklamını mı yapıyor?" iddiaları gündeme geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Takvim'in derlediği haberde, Jorge Jesus'un Brezilya basınına yaptığı açıklamalar nedeniyle Portekizli teknik adamın kendi reklamını yapmaya çalıştığı ifade edildi.
Ayrıca bunun için de Flamengo ve Fenerbahçe'yi kullandığı iddia ediliyor.