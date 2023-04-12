Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2'nin ardından antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.