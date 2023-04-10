Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Karagümrük karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Stadın tamamen Fenerbahçe taraftarı ile dolu olmasını isterdik. Onlar bizim için güç oluyor. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Defansif olarak bize zorluk yaratacaklar. Güçlü olmalıyız. Bütün hafta mu maça çalıştık, 3 puan almak istiyoruz.

İlk maçtaki gibi 9 gol olacağını düşünmüyorum. Ama gollü bir maç bekliyorum. Karagümrük uzun zamandır kaybetmiyor, bu bizi daha da motive ediyor. Hücumda iyi oyuncuları var. Türkiye Ligi'nde her maç zor, özellikle deplasmanlarda. Kazanmak için mücadele edeceğiz.