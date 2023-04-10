Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor maçında da benzer senaryo yaşadık. Hakem yönetimi de maçı karmaşıklaştırdı. Arao'nun golü neden iptal edildi? Valencia'nın penaltısı neden verilmedi? Anlamadım!"

"Bunu kazanmış olmamıza rağmen söylüyorum. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Umarım hakemler hakkında bu sezon bir daha konuşmak zorunda kalmam."

"Biz hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımız olduğuna inanıyoruz. Rakibimiz de puan kaybedecek. Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Kupada yarı finaldeyiz ve ligde ezeli rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz."