FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Özel olarak izlenmişti! Sezon sonunda imzayı atıyor

Gelecek sezonun transfer planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, sarı lacivertlilerin daha önce özel olarak izlediği o yıldız için resmi teklif yapacağını duyurdu. İşte o futbolcu ve ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2023- 06:40