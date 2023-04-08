Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Özel olarak izlenmişti! Sezon sonunda imzayı atıyor
Gelecek sezonun transfer planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, sarı lacivertlilerin daha önce özel olarak izlediği o yıldız için resmi teklif yapacağını duyurdu. İşte o futbolcu ve ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin İrlanda Milli Takımı'nın Nijeryalı oyuncusu Chiedozie Ogbene'yi izlediği duyurmuştu.