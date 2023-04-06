Beşiktaş derbisinden hasarla çıkan Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Sarı lacivertliler, kupada çeyrek final maçında Kayserispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Müsabaka öncesi teknik direktör Jorge Jesus, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisiyle sarsılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahneye çıkıyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak maçta sarı-lacivertliler, organizasyonun çeyrek final aşamasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Fotomaç'ta yer alan habere göre, ligde maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinda kalan Fenerbahçe'de tek hedef zafer. Kanarya, konuk edeceği Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve sarı-lacivertli taraftarların yüzünü kupada güldürmeyi planlıyor.

SİVASSPOR İLE EŞLEŞECEK

Fenerbahçe tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak. Bu turda, ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Sivasspor ile eşleşecek. Teknik direktör Jorge Jesus, Kayserispor karşısında rotasyon yapacak. Kalede formayı İrfan Can'a vermeyi düşünen Portekizli hoca, savunmada ise İsmail, Zajc, Emre Mor ve Serdar Dursun gibi isimleri ilk 11'e alacak. Takımın en golcü ismi Valencia da ileri uçta yine formayı bırakmayacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Samuel, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Emre, Rossi, Serdar, Valencia

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Mane, Cardoso, Emrah, Thiam