Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman taktik ve bireysel çalışmayla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.