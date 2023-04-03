Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana taraftarın sevdiği oyunculardan biri haline gelen Osayi-Samuel için flaş bir iddia geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi-Samuel'e flaş teklif!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de transfere dair sürpriz gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Osayi-Samuel için İngilizler devreye girdi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 03.04.2023- 06:40
Fotomaç'te yer alan habere göre Jorge Jesus'un gelmesinden bu yana ikinci plana düşen Nijeryalı oyuncunun İngiltere'ye dönmek istediği ifade ediliyordu.
Ferdi'nin sağ bekteki iyi performansı sonrası forma süreci ciddi olarak azalan Osayi-Samuel için Premier Lig'ten flaş bir transfer teklifi geldi.