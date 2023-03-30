Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Fenerbahçe'yi üzen haber! O isim 3 hafta daha yok
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Sakatlıklar sarı-lacivertli ekibin canını sıkıyor. Derbiye günler kala Kanarya'ya bir kötü haber daha geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlierde bu maç öncesi sakat sayısının fazla olması can sıkıyor...
Fenerbahçe'nin büyük umutlar bağladığı savunma oyuncusu Luan Peres ise bir türlü sakatlığını atlatamadı.