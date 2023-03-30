Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. 27'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;
1 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan
2 NİSAN PAZAR
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler
3 NİSAN PAZARTESİ
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan