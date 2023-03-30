Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2023- 11:58 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023- 12:10