FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Eden Hazard bombası! Sezon sonu gelecek

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın hemen arkasında bulunan Fenerbahçe, gelecek yılların da planlamasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler devre arasında Real Madrid'den istediği Eden Hazard için girişimlerinden boş dönse de, sezon sonunda bu transferi bitirmek istediği kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2023- 06:40