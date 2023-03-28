Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Eden Hazard bombası! Sezon sonu gelecek
Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın hemen arkasında bulunan Fenerbahçe, gelecek yılların da planlamasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler devre arasında Real Madrid'den istediği Eden Hazard için girişimlerinden boş dönse de, sezon sonunda bu transferi bitirmek istediği kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Kanarya zorlu maçta 3 puan alarak galibiyet serini 4 maça çıkarmak istiyor.