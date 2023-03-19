Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya ile yaşanan savaş ve Fenerbahçe hakkında yöneltilen soruları yanıtladı.
Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı!
Dinamo Kiev'in hocası olan Mircea Lucescu'dan dikkat çeken Fenerbahçe sözleri geldi. Rumen basınına konuşan tecrübeli hocadan sarı-lacivertli takımdan teklif alıp almadığına dair açıklama geldi. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 19.03.2023- 12:55
Lucescu, "Burada işler zor olsa da hiçbir zaman korkaklık yapmadım." dedi.
"ANTRENMAN SIRASINDA SİRENLER ÇALDI"
Siren seslerinin altında çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Sirenler çalmaya devam ediyor. Bugün antrenman sırasında 2 kez çaldı." ifadelerini kullandı.