Fenerbahçe kafilesi Alanyaspor maçı için Antalya'ya geldi

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak. Sarı-lacivertli ekip oynanacak olan zorlu mücadele için Antalya'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig 26'ncı haftasında Fenerbahçe, yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için Antalya'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe yarın saat 19.00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na geldi. Fenerbahçeli futbolcuları havalimanında az sayıda taraftar karşıladı.

Futbolcular ile teknik heyet, otobüsle maçın oynanacağı Alanya'da kamp yapacakları otele hareket etti.