Avrupa Ligi'nde Sevilla karşısında İspanya'da da İstanbul'da da rakibine üstünlük kuran Kanarya şanssız karşılaşmalar sonucunda veda etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan takıma ültimatom! "Sezon daha bitmedi"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe, 2 maç sonucunda rakibini elemeyi başaramadı ve turnuvaya veda etti. Teknik direktör Jorge Jesus, moral bozukluğu yaşayan sarı-lacivertli futbolculara ültimatom verdi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Turu Sevilla'ya oranla çok daha fazla hak etmesine rağmen futbol şanssızlığı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma sonunda bir hayli üzgün olan futbolcularına soyunma odasında bir konuşma gerçekleştirdi.
Portekizli çalıştırıcı "Kafanızı kaldırın. Siz elinizden geleni yaptınız.