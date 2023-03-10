İtalyan ekibi Roma'nın, Fenerbahçeli Miguel Crespo'yu yakından izleyeceği öne sürüldü.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya 1 talip daha! Resmi teklif...
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte Miguel Crespo, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Portekizli futbolcuya İtalya'nın köklü takımlarından Roma'nın talip olduğu belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Takvim'in İtalyan basınındam derlediği habere göre, Roma'nın, bir süredir Crespo'yu takip ettiği aktarıldı.
Roma'nın scoutlarının başarılı orta saha oyuncusunun son dönemdeki performansından bir hayli etkilendiği de haberde yer aldı.