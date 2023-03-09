UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin açıklamalarda bulundu.

SAMET AKAYDİN: İNANIYORUZ!

Başarılı savunmacı, 2-0'lık yenilginin ardından, "Çok talihsiz bir yenilgi aldık. Çok pozisyona girdik. Rakibin pozisyonu yok. Talihsiz bir gol yiyerek ikinci yarıya başladık. Takıma güveniyorum. Çok talihsiz bir yenilgi aldık, inşallah İstanbul'da turu alan taraf biz olacağız. Çok istiyorduk. Elenmiş gözüyle bakmıyoruz, inanıyoruz." ifadelerini kullandı.