Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı.
İspanyol basınından Enner Valencia'ya övgü: Galatasaray'ın şampiyonluğunu engelleyebilecek tek isim!
Fenerbahçe'de 100. maçına çıkarak 'dalya' diyen ve sarı-lacivertlilerin tarihindeki en golcü 10. isim olan Enner Valencia için İspanyol basını övgü dolu ifadeler kulllandı. Ekvadorlu forvet için, "Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim." denildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Mücadeleye 11'de başlayan Enner Valencia, takımın ilk golünü kaydetti.