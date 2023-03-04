Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazanırken, gol atan Ferdi Kadıoğlu maçın ardından "Kazandığımız ve gol attığım için mutluyum." dedi. Sevilla maçını da değerlendiren genç yıldız, "Sevilla ile zor bir maça çıkacağız. Sadece bizim için değil Türkiye için de önemli bir maç." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu maçın ardından konuştu.

İşte o sözler:

Kolay bir maç değildi. Rakipte çok önemli şanslar yakaladı. Kazandığımız ve gol attığım için mutluyum.

Maçtan önce Arda ile konuşmuştuk. Kim gol atarsa, golden sonra 'Selam' işareti yapacaktı. Bu selamlama da depremzedeleri kurtaran insanlaraydı. Biz de onlara bu selamı ilettik.

Sevilla ile zor bir maça çıkacağız. Sadece bizim için değil Türkiye için de önemli bir maç. Alacağımız sonuç ülke puanı açısından da önemli olacak. Oraya gidip güçlü bir şekilde oynayacağız.