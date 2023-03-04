Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mücadele öncesi ev sahibi ekip bu maçı kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek isterken, konuk takım da Galatasaray'ın hükmen galip geleceği haftada aranın açılmasına izin vermek istemiyor. Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Rossi, Arda, King, Valencia.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? HANGİ KANALDA?

Deprem felaketi sonrasında yayınlanan Omuz Omuza bağış kampanyasında 3-13 Mart arasında yayınlanacak müsabakaların şifresiz verileceği açıklandı. BeIN SPORTS TOD TV üzerinden müsabakayı şifresiz takip edebilirsiniz.

JESUS'UN CEZASI BİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1 maçlık men cezasının ardından Kayserispor karşılaşmasıyla takımının başındaki yeri alacak. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında PFDK tarafından verilen ceza sebebiyle görev alamayan Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus sahada yer almıştı.

ARDA GÜLER İYİLEŞTİ

Fenerbahçe'nin genç yıldız futbolcusu Arda Güler, takıma dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyon sebebiyle iki antrenmanda yer alamayan Arda Güler, dün takıma dahil oldu.

PERES VE BATSHUAYI SAKAT

Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi, Kayserispor maçında görev alamayacak. Antrenmanda sakatlık yaşayan Peres ile Batshuayi, takımdan ayrı bireysel çalışmalarla Sevilla maçına hazırlanacak.

8 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 8 isim Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada yer alamayacak.